ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات، و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أنه غادر الميناء 123 سيارة نقل محملة بـ5851 طن قمح، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2561 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83810 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40525 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2700 طن مولاس.