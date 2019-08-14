بالأسماء.. المكرمين في مهرجان مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يكرم مهرجان الأوربا الصيفي بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، والذي ينطلق فعالياته مساء الجمعة المقبل، 9 شخصيات سكندرية ساهمت فى إثراء الحراك الثقافى والفنى فى مصر والوطن العربى.



"الدستور" تنشر أسماء المكرمين وهم: "سامى فتح الله، والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الاسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، مصمم الاستعراضات الكبير على الجندى، الموسيقار محمد على سليمان، الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى لاوركسترا وتريات اأوبرا الاسكندرية، الفنان الكبير سمير صبرى، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية".



ويعتبر التكريم أحد تقاليد الثقافة الراسخة فى رد الجميل والعرفان بجهود من طمح إلى بناء الوطن عن طريق الإبداع.



وتستمر فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية حتى الجمعة 6 سبتمبر، وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.