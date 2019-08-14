كيف تحمي نفسك من خطر الإشعاع النووى؟

خيم شبح الإشعاعات وما يعقبه من كوارث بشرية وخيمة، بعد الانفجار النووي الذي وقع، أمس الثلاثاء، بمنطقة نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك الروسية، أسفر عن سقط عدد من الضحايا.



وأعلنت السلطات الروسية أن مستويات الإشعاع قد ارتفعت إلى 16 ضعف المستوى الطبيعي، قبل عودته إلى المستوى الطبيعي، خلال ساعة ونصف، كما أوصت سكان المنطقة بمغادرتها.



تعد كوارث الانفجار النووى من أكبر الكوارث، لما يخلفه من أضرار على المدى البعيد، كما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وقد يحدث تغيير في الحمض النووي ويخلف تشوهات في الأجيال القادمة.



بعد الانفجار وترسب كمية من الإشعاعات،تعرف باسم "اليود-131" المستخدم فى تحضير المفاعلات النووية في المفاعلات النووية.



كما يدخل اليود المشع فى علاج العديد من الأمراض:

1 يستخدم اليود المشع كعلاج لفرط نشاط للغدة الدرقية.



2 علاج مرض جريفز.



3 لتقليص حجم الغدة الدرقية عند تضخمها لعلاج سرطان الغدة الدرقية.



مع زيادة نسبة اليود المشع يرفع معدل الأخطر:

1- الحمل حيث يمكن أن يدمر الغدة الدرقية للجنين.



2- يرتبط فقدان الشعر مع تغير مستويات هرمون الغدة الدرقية.



كما يجب مراجعة الطبيب او المشفى باقصى سرعة لمعرفة مدى التاثر بالاشعاع.



تعليمات لحماية المريض والمحطين من مخاطر اليود المشع:

1-النوم في غرفة لوحده لمدة 3 إلى خمسة أيام اعتمادًا على قوة الجرعة التي أخذها المريض.



2-تجنب الاتصال الشخصي مع الأطفال حيث يؤثر اليود المشع على الأطفال وذلك بتجنب المعانقة والتقبيل لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام بالاعتماد على قوة الجرعة من اليود المشع.



3-الحفاظ على مسافة آمنة بعيدة عن الأخرين في الثلاث أيام الأولى حيث تعد ستة أقدام كافية.



4-تجنب الأماكن العامة المزدحمة.



5-الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء حيث يساعد الماء على التخلص من اليود المشع.



6-تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الأخرين من الأواني والفراش والمناشف خاصة في الأيام الثلاث الأولى.



7-غسل الصحون بشكل منفصل عن باقي أفراد الأسرة.



8-يجب مسح مقعد المرحاض بعد كل استخدام والحرص على غسل اليدين في الكثير من الأوقات والمحافظة على الاستحمام بشكل يومي.

