"الأموال العامة" تضبط قضيتى فساد

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

