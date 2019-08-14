التعليم تستعد لإعلان مسابقة المعلمين الجديدة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عمل عملية الحصر للعجز والزيادة بالنسبة للمعلمين على مستوى المدارس بكل المديريات التعليمية، مع تحديد عدد المعلمين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش، تمهيدًا للإعلان عن مسابقة المعلمين الجديدة فور موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وكشف مصدر خاص، عن أن الوزارة أرسلت احتياجاتها الفعلية بكل مدرسة، والتخصصات المطلوبة، حيث إنه من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ وزارة التربية والتعليم، وتستوعب من ٦٠ إلى ٦٥ ألف معلم.



وأوضحت المصادر أن مسابقة التعيينات القادمة سوف تكون إلكترونية، دون تدخل عنصر بشري على أن يقدم الناجحون أوراقهم إلي الإدارات التعليمية التي سوف يتم تسكينهم عليها عقب نجاحهم واجتيازهم الاختبارات التخصصية، أضافت أن الأولوية في المسابقة سوف تكون لخريجي كليات التربية بالجامعات والحاصلين على دبلومة تربوية.