ضبط 104 مخالفات بيئية متنوعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال ضبط مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل" عن ضبط 104 قضايا متنوعة.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.