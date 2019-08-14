شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4235 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.