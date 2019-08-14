شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1101 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصد، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.