شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 11 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و1151 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



