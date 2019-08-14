رسميا.. لوران بلان خارج حسابات الأسود

ابتعد بشكل رسمي المدرب الفرنسي لوران بلان عن تدريب منتخب المغرب، وذلك بشكل مفاجئ بعدما حضر للعاصمة الرباط، للتفاوض مع رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع بشأن خلافته لمواطنه هيرفي رينارد.



إذاعة مونت كارلو التي اعتادت نقل أخبار هيرفي رينارد في فترة وجوده مع الأسود، أكدت هذه المرة نقلا على لسان لوران بلان نفسه أنه تراجع عن فكرة تدريب المنتخب المغربي.



وأوضحت أن المدرب هو من رفض العرض، لكونه لا يلائم توجهاته، مشيرا إلى أنه يتجه حاليا لمناقشة عرض وصله من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.



وسارت الإذاعة في اتجاه تبرير موقف المدرب الفرنسي، بأن سجله يخلو من تدريب أي منتخب، وقالت إن بلان لا يضع فكرة تدريب المنتخبات ضمن مشاريعه في الوقت الحالي.

