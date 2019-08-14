8 اختصاصات للمجالس التنفيذية للمحافظات بقانون المحليات الجديد

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي من المتوقع اقراره بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس للمجلس، عدد من الاختصاصات للمجلس التنفيذي للمحافظة وذلك على النحو الآتي:

1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوى أداء المرافق بالمحافظة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.



2 - مناقشة مشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.



3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.



4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.



5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.



6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.



7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.



8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.