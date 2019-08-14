استكمال التحقيقات فى انهيار عقار بحدائق القبة

تستكمل نيابة حدائق القبة الجزئية، الأربعاء، التحقيقات في انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بعزبة أبوحشيش، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية وتقارير اللجنة الهندسية المشكلة لتحديد سبب الانهيار.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالى، مفاده انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بعزبة أبوحشيش.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، كما انتقل عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.