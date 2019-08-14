الديمقراطيون يتهمون حزب البديل بالتشهير بالبرلمان الألماني

وجهت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر انتقادا لاذعا لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض لكونه يعتزم تقديم شكوى ضد البرلمان الألماني "بوندستاج" أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.



وقال المدير البرلماني للحزب الديمقراطي الحر بالبرلمان الألماني ماركو: "يرغب حزب البديل لمرة ثانية التشهير بالمؤسسات الديمقراطية:"إنه يسيء استخدام المحكمة الدستورية كساحة للدعاية".



يشار إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل تعتزم التوجه للمحكمة الدستورية العليا في كارلسروه، لأنه تم منعها في جلسة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عقدت بعد منتصف الليل من المشاركة في إحدى إجراء االتصويت بالبرلمان، والتي كان يتم من خلالها تحديد النصاب القانوني للبرلمان.



وكان من المفترض أن تكون نتيجة ذلك وقف الجلسة، إلا أن مجلس إدارة الجلسة تحت رئاسة نائبة رئيس البرلمان كلوديا روت لم تر ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة.