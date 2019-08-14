طوارئ بميناء القاهرة الجوي لاستقبال 75 ألف حاج

أعلنت سلطات ميناء القاهرة الدولي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لاستقبال رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء موسم الحج.



أعلنت اليوم سلطات ميناء القاهرة الدولي برئاسة المهندس أحمد فوزي حالة الطوارئ، لاستقبال رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، وكشفت ميناء القاهرة عن أنه تمت خطة متكاملة مسبقة لاستقبال رحلات العودة للحجاج علي شركات الطيران المختلفة خاصة الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

حيث تم التنسيق مع كل الجهات المسئولة خلال رحلات العودة لتيسير الإجراءات للحجاج، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لعودة الحجاج يوجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم، ومن المقرر أن يتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدي، التي سوف تتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 1

