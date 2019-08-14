محاكمة مسجل بتهمة حيازة سلاح وذخيرة في التبين

قررت نيابة 15 مايو والتبين، الأربعاء، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة بندقية آلية وذخائر.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم كان يقضي عقوبة السجن المؤبد داخل سجن الفيوم، بسبب قتله زوج شقيقته.



وأضافت التحقيقات أنه إبان ثورة يناير تمكن المتهم من الهروب من السجن، والاختباء داخل المنطقة الجبلية المتاخمة، بأطراف مدينة 15 مايو إلى أن تم القبض عليه.



وكانت قد وردت معلومات للمقدم مصطفى عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها اختباء متهم هارب من حكم بالمؤبد إبان أحداث ثورة يناير داخل المنطقة الجبلية المتاخمة.



وبإجراء التحريات بمعرفة النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث القسم، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن النيابة العامة، خرجت مأمورية وحال اقترابهم من وكر المتهم استشعر تواجدهم وحاول الهرب، وتمكنوا من مطاردته والقبض عليه وعثر بحوزته على بندقية آلية و7 خزن و120 طلقة وكمية من الحشيش المخدر.



وبمواجهة المتهم أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بهروبه من السجن إبان ثورة يناير، وحيازته السلاح بقصد الدفاع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.