استعجال تقرير اللجنة الهندسية في انهيار عقار بالزاوية الحمراء

استعجلت نيابة الزاوية الحمراء، تقارير اللجنة الهندسية حول انهيار عقار مكون من 5 طوابق عقب انفجار ماسورة غاز، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.



وكلفت النيابة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، وصرحت بدفن جثة المتوفي، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار سكني بشارع محمد عبدالسلام مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، فتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز.