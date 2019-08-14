إخلاء سبيل 9 متحرشين بالفتيات في عيد الأضحى بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بإخلاء سبيل عدد من الشباب المتهمين بالتحرش بالفتيات داخل الحدائق والمتنزهات، في أيام عيد الأضحى المبارك.



وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، بقيادة العميد علاء جودة، مأمور القسم، تمكنت من القبض على 9 شباب، بتهمة التحرش بالفتيات داخل الحدائق والمنتزهات، خلال احتفالات عيد الأضحى.



وتعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية بقيادة النقباء أحمد الدالي، محمود سعداوي، أحمد فتحي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، فتكمنوا من ضبط كل من "محمد متولى- ياسر يحيى-هشام محمد- فرغلى محمد -فارس نص- أحمد قاسم-محمد أيمن- عبدالرحمن مصطفى- إبراهيم أشرف"، حال معاكستهم الفتيات والتحرش بهن.



تم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، للتحقيق معهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.