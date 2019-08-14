النيابة تستمع لأقوال شاب سرقه عاطلان بالإكراه في المعادي

تستمع نيابة المعادي، الأربعاء، إلى أقوال شاب تعدى عليه عاطلان لسرقته بالإكراه، حيث أكد أنه أثناء سيره في الطريق العام ليلًا، فوجئ بشخصين استوليا على هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وفرا هاربين.



وتتبعت القوة خط سير هروب المتهمين، حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.