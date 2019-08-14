قتيل و4 مصابين من الحشد والشرطة بالعراق

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء، أن أحد عناصر الحشد العشائري قُتل وأصيب آخران كما أصيب اثنان من الشرطة في حادثين منفصلين في مدينة كركوك.



وذكر بيان لقيادة الشرطة في كركوك أن "أحد عناصر الحشد الشعبي قتل وأصيب آخران في هجوم شنته عناصر من تنظيم داعش على مقر لفوج الحشد العشائري بين منطقتي الحويجة والدبس غرب كركوك".



وأوضح البيان أن "اثنين من قوات الشرطة الاتحادية أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش قرب قرية سيد نعمه غرب قضاء داقوق جنوب كركوك استهدفت دورية للشرطة الاتحادية".