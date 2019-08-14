الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

إيطاليا تحيي ذكرى انهيار جسر جنوة وسط أزمة سياسية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ads
يحى الزعماء السياسيون في إيطاليا خلافاتهم جانبا،اليوم الأربعاء، وتجمعوا في مدينة جنوة
الساحلية في الذكرى الأولى لانهيار جسر أدى لمقتل 43 شخصًا.

ورغم أزمة سياسية في روما، اجتمع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وقادةالأحزاب في قداس كاثوليكي في موقع الكارثة أقيم في مستودع مهجوربالقرب من حطام تبقى من الجسر المتهدم.

وانهار جزء كبير من الجسر المخصص للسيارات، الذي يمتد مسافة 1.2 كيلومتر وشيد في الستينيات بالخرسانة المسلحة، أثناء هطول أمطار غزيرة يوم 14 أغسطس العام الماضي مما أدى لسقوط سيارات
وشاحنات من على ارتفاع 50 مترا تقريبا إلى الأرض.

وفي بداية القداس، تُليت أسماء الضحايا لتنهمر دموع البعض فيما وقف السياسيون بوجوه متجهمة في الصف الأمامي، وبينهم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الداخلية الشعبوي ماتيو سالفيني.

وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد سبب الانهيار، لكن حركة (5-نجوم) الحاكمة ألقت باللوم على مجموعة أتلانتيا للبنية التحتية، وهي أكبر مشغل للطرق في إيطاليا، قائلة إنها أهملت صيانة الجسر،
وهو ما تنفيه المجموعة.

واستغل الائتلاف الحاكم بين حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة اليميني الذي ينتمي إليه سالفيني انهيار الجسر لدعم قضيتهم وزيادة الإنفاق بالميزانية رغم مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن ذلك سيزيد
عبء الدين العام الهائل في إيطاليا.

ويتداعى الائتلاف حاليا بعد صراعات داخلية مستمرة منذ شهور، مما سيجر البلاد على الأرجح إلى انتخابات مبكرة بحلول أكتوبر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"رجل العجلة" عن شائعة وفاته: أنا بخير واتركوني أعيش في سلام

منذ ساعة و 15 دقيقة

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك" بتسجيلات صوتية

منذ يوم

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الإعلام اليمني يحذر من تأخر حسم المعركة مع الحوثيين

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

ستوديو

الليلة .. اليسا تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان بنزرت الدولي

حقيقة اعتزال كاظم الساهر للغناء بعد مرور 20 عاما على اول حفل له

شاهد.. حريق هائل في سفينة سياحية غير مأهولة بروسيا

"البعثة الطبية للحج": 40 حاجًا مصريًا يتلقون العلاج بمستشفيات مكة

رياضة

ساكاي يرحل عن هامبورج لينضم إلى فيسيل كوبي الياباني

لاعب ليفربول يحبط انتقال روجاني إلى روما

أياكس يتخطى باوك وبورتو أبرز ضحايا الدور التمهيدي الثالث

الاتحاد التونسي يكشف تفاصيل توزيع تذاكر نهائي الكأس

الرئيس نيوز

وزير المالية: "الموازنة الإلكترونية" تُسهم في تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية

خاص| 5 أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قريباً

طقس رابع أيام العيد: يوم حار على جميع الأنحاء والعظمى في القاهرة 39

يعمل على نظامي أندرويد وآي فون.. بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس في مصر"

منوعات

لماذا لا يتوقف الكلب عن النباح؟

مصممة ألمانية تصنع مجوهرات من لبن الأم

تمساح يلتهم طفلًا غرب الفلبين

فى عشق كليوباترا.. علماء يعيدون تركيب عطر ملكة مصر

كشكول

التعليم العالي: 84 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

انفوجراف.. أهداف ومواصفات تطبيق "ادرس في مصر"

"التعليم": افتتاح 5 مدارس جديدة لـ"التكنولوجيا التطبيقية"

برنامج لتدريب كوادر التعليم الفني بالتعاون مع برنامج " وايز "

إسلام سياسي

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن


زيت وسكر

خوفا من احتراقها..9 نصائح من الكهرباء للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

مى فاروق فى سهرة طرب بأوبرا الإسكندرية

تاريخ مدينة الإسكندرية بقصر ثقافة الطفل بالغربية

انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث للبرنامج الثقافى الفنى بالمنيا

"النيل شريان الحياة" بـ ثقافة قنا

صفحتنا ع الفيس بوك