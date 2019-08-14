"قط" يتسبب في فوز زوجين بمليون استرليني

يبدو أن أصحاب الملايين في اليانصيب أندرو وبولا هانكوك أصبحوا من الأثرياء بفضل قطهما والذي يدعى "شورتي"، حيث جعلهما يقومان بشراء بطاقة اليانصيب والتي جعلتهم يفوزون بمليون جنيه استرليني.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قال أندرو أنه قاد بسيارته إلى محطة البنزين المحلية التابعة له، ولكنه نسي شراء الطعام الخاص بـ"شورتي" البالغ من العمر ست سنوات، وبدلًا من ذلك حصل على بعض البنزين وبطاقة اليناصيب بقيمة مليون جنيه استرليني.



وأوضح أندرو، البالغ من العمر 46 عامًا والذي يدير شركة تقديم الطعام مع باولا، 43 عامًا، "لقد كان لدينا يومًا مزدحم لمدة 12 ساعة ونسينا طعامه، وكانت الخطة هي ملء السيارة بالوقود ثم الحصول على طعام له.



وأضاف انه أثناء الدفع مقابل الوقود قام بشراء بطاقة اليانصيب الصفراء ثم جلس في السيارة، وبعدها أدرك أنه نسي طعام القطط وقام بخدش البطاقة قبل العودة لشراء الطعام ولم يكن يصدق ما رآه.



وأضافت "نظرت ونظرت مرة أخرى وبدأت أشعر بالحرارة عندما أدركت أنني فزت وقمت بمراجعة الرقم حوالي سبع أو ثماني مرات".



ولفت إلى أنه بعد أن تأكد من الفوز جاءت العائلة وقامت بالاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح، مشيرًا إلى أن القط أصبح يعيش حياة فاخرة الآن ويقدم له أجود أنواع الطعام.