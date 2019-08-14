إخلاء سبيل تاجر يروج الألعاب النارية في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية، الأربعاء، بإخلاء سبيل تاجر يروج الألعاب النارية بمناسبة عيد الأضحى، بكفالة مالية.



وكانت النيابة قررت في وقت سابق تحريز المضبوطات والتي وصلت إلى 880 ألف صاروخ من الألعاب النارية.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر، وعثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 17 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 880 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.



بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.