الجزائرى قديورة ينضم لنادى الغرافة القطرى

اعلن نادي الغرافة القطري، أن الجزائري عدلان قديورة لاعب وسط نوتنغهام فوريست الانجليزي، سيصل الدوحة، الاربعاء، لاجراء فحص طبي من اجل الانضمام إلى صفوف الفريق.



وذكر الحساب الرسمي للغرافة على "تويتر"أن الدولي الجزائري يصل عصر اليوم لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام للنادي".



ويبقى للغرافة محترف اجنبي واحد بعد تعاقده هذا الموسم مع الجزائري سفيان هني، والمكسيكي هيكتور مورينو، والكوري الجنوبي جو جا تشول.



وساهم قديورة اخيرا في فوز منتخب بلاده بكأس أمم افريقيا التي اقيمت في مصر.



بدأ مشواره الاحترافي بفرنسا قبل انتقاله الى بلجيكا ثم انكلترا من بوابة ولفرهامبتون واندررز. حمل بعدها الوان نوتنغهام فوريست وكريستال بالاس وواتفورد وميدلزبره.