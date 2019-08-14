حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 14 أغسطس 2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:28 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة.
عاطفيًا: لا تستعجل شيئًا في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه.
صحيًا: كن واعيًا لما يقدم إليك في المآدب، واحرص على اختيار ما يفيدك صحيًا.
مهنيًا: أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة.
عاطفيًا: لا تستعجل شيئًا في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه.
صحيًا: كن واعيًا لما يقدم إليك في المآدب، واحرص على اختيار ما يفيدك صحيًا.