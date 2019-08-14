حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 14 أغسطس 2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:26 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديدًا وتحضّر نفسك للإعلان.
عاطفيًا: تمضي هذا اليوم اوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.
صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.
مهنيًا: تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديدًا وتحضّر نفسك للإعلان.
عاطفيًا: تمضي هذا اليوم اوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.
صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.