حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 14 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديدًا وتحضّر نفسك للإعلان.



عاطفيًا: تمضي هذا اليوم اوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.



صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.



