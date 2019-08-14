الشرطة الألمانية تحقق فى الاعتداء على يهودى ببرلين

تعرض رجل يهودي لاعتداء على يد شخصين مجهولين في حي شارلوتنبورج بالعاصمة الألمانية برلين.



وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، في تصريحاته إن السلطات ترجح وجود دوافع معادية للسامية وراء الاعتداء، مضيفًا أن سلطات حماية أمن الدولة المختصة بالجرائم السياسية تحقق في الواقعة بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.



وحسب بيانات المعتدى عليه 55 عامًا، فإن ملابسه كانت مميزة لديانته، وتم طرحه أرضًا من الخلف، أمس الثلاثاء، ثم فر المعتدون.



وبسبب شعوره بآلام في الرأس والساقين، اتصل اليهودي بالإسعاف من منزله بعد ذلك.



وكان حاخام الجالية اليهودية في برلين، يهودا تايشتال، قد تعرض في نهاية يوليو الماضي للسب باللغة العربية والبصق من قبل رجلين في العاصمة الألمانية، وكان الحاخام برفقة أحد أطفاله.