حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 14 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: انتبه من مفاجآت مزعجة، وابتعد عما يثير حساسيات كثيرة واحذر من بعض الحوادث، ولا تعتمد التأجيل والإهمال في العمل.



عاطفيًا: علاقة عاطفية في طريقها إليك، لكنّ الحذر واجب بسبب غياب الخبرة الضرورية في هذا المجال.



صحيًا: انتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به، لكن ذلك لا يدعو إلى القلق.

