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8 استخدامات جمالية للقهوة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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القهوة لها كثير من الفوائد سواء الصحية أو الجمالية على حد سواء، فهي تعد من أقرب المكونات الطبيعية إلى قلوب النساء، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لما تتميز به من فوائد سواء للجلد أو للشعر أو لفروة الرأس.

وفيما يلي نتعرف على 8 وصفات لاستخدام القهوة على الجلد والشعر وفروة الرأس.

1. القهوة للعيون المنتفخة
القهوة تساعد على التخلص من مشكلة انتفاخات العيون، والقضاء على الهالات السوداء، حيث يمكنك غمس قطع القطن في كوب القهوة، ويتم وضعها على العيون المنتفخة، وتترك لمدة 10 دقائق مع الاسترخاء، وتكرر الوصفة مرتين يوميًا للحصول على نتائج مرضية.

2. القهوة للتخلص من السيلوليت
تعاني بعض النساء من علامات التمدد والسيلوليت بالجسم، وتأتي القهوة كعلاج فعال في التخلص من السيلوليت، حيث يمكنك استخدامها سكراب مع زيت الزيتون يعمل على تحفيز تدفق الدم وتضييق الجلد، حيث يتم المزج ما بين نصف كوب من القهوة المطحونة و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون جيدًا حتى الحصول على العجينة، ويتم تطبيقها على المنطقة والتدليك دائريًا لمدة 10 دقائق، ثم يتم شطف المنطقة بالماء البارد.

3. القهوة لتلوين الشعر
يمكنك تلوين شعرك بالقهوة بطريقة طبيعية بدلًا من المواد الكيماوية، ويكون ذلك بعمل كوب من القهوة الثقيلة، ويترك حتى يبرد، ثم يضاف إلى كوب من البلسم، و2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، ومزج المكونات جيدًا ثم توزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم يتم تغطية الشعر بالغطاء البلاستيكي، ويترك لمدة ساعة، ثم يتم شطف الشعر.

4. القهوة لتقشير البشرة
تستخدم القهوة لتقشير البشرة وترطيبها جيدًا، حيث تحتوي حبوب البن على حمض الكافيين، المفيد في التعزيز من إنتاج الكولاجين، حيث يمكنك المزج ما بين ملعقة كبيرة من حبيبات القهوة الجافة، وملعقة من عسل النحل الطبيعي، مع ملعقة صغيرة من الشوفان، ثم يوضع الخليط على البشرة، ويتم تدليكها لمدة 8 دقائق تقريبًا، ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.

5. القهوة لإشراق البشرة
تناول كوب من القهوة في الصباح يساعد على منح البشرة الإشراق والنضارة، كما يمكنك الخلط ما بين ملعقتين من الزبادي، وملعقة كبيرة من البن المطحون معًا، وتدليك الوجه برفق، ويترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطفه لتحفيز الدورة الدموية، والحصول على بشرة أكثر إشراقًا، وفي هذا الإطار يمكنكم الإ طلاع على فوائد القهوة للبشرة.

6. القهوة لتقشير فروة الرأس
تقشير فروة الرأس هو مفتاح إزالة خلايا الجلد الميتة، ويمكنك فرك الفروة باستخدام البن المطحون، بوضع ثلث كوب من القهوة المطحونة على الرأس المبللة، ويتم التدليك في حركات دائرية، ثم شطف الشعر بالشامبو والبلسم، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.

7. القهوة لتنشيط الدورة الدموية
كل ما عليك لتنشيط الدورة الدموية هو عمل مكعبات ثلج من القهوة، واستخدامها يوميًا بتمريرها على البشرة لتجديد شباب الجلد، وزيادة الدورة الدموية بالوجه، للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وصحة.

8. القهوة لتهدئة القدمين
تعمل القهوة على تهدئة القدمين المرهقتين، لما تحتويه من مواد مضادة للأكسدة تساعد على إصلاح الجلد ومنحه الراحة والاسترخاء، ويمكنك المزج بين كوب من البن المطحون وكوب من زيت جوز الهند، وملعقتين من مستخلص الفانيليا، ويتم وضع الخليط في حوض من الماء الدافئ، وقم بنقع قدميك فيه لمدة 10 دقائق، ثم يتم ترك القدم لتجف، وبعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر وتجفيفها جيدًا بالمنشفة.

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