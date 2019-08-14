شاطئ بلطيم كامل العدد فى رابع أيام العيد

قال محمد أحمد محجوب، رئيس مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الشاطئ استقبل آلاف المصطافين من أنحاء الجمهورية منذ أول أيام عيد الأضحى، وأصبح كامل العدد فى رابع أيام العيد.



وأكد أنه قد تم تشغيل 120 منقذًا، تم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة، وصفارات الإنذار، بالإضافة إلى نشر سلالم المراقبة، وتركيب الأعلام بألوانها المختلفة التى تدل على حالة البحر.



وأضاف "محجوب"، أن حملات النظافة مستمرة بالشواطئ على مدار الـ24 ساعة، بنظام الورديات، وذلك لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، مع تذليل كل العقبات التى قد تُواجه زوار المدينة، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا تنظيم حفلات سمر للمترددين على المصيف، وتشغيل الملاهى، وألعاب الأطفال، والسيرك.