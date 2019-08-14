شركة دولية تطلق خدمة لاستئجار الملابس مقابل رسوم شهرية

أطلقت شركة "أوربان أوت فيترز" خدمة اشتراك جديدة تسمى " Nuuly" (نوولي) تتيح للعملاء شراء خزينة ملابس تناوبية من العلامات التجارية " Anthropologie" (أنثروبولوجي) و" Free People" (فري بيبول) و"Urban Outfitters" (أوربان أوت فيترز) وغيرها من العلامات التجارية.



وستتنافس "أوربان أوت فيترز" ومقرها فيلادلفيا مع غيرها من الخدمات المماثلة التي تقدمها شركات " Rent the Runway" و" Le Tote " فيما يزداد الطلب على سوق استئجار الملابس، ومن المقدر أن ينمو من 1.3 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 2.5 مليار دولار بحلول 2023، حسب شركة "جلوبال داتا" لأبحاث السوق.



وتعد Nuuly خدمة اشتراك بقيمة 88 دولارًا وتمكن العملاء من الاختيار من بين ست قطع من أكثر من ألف طراز من بين المئات من العلامات التجارية في فئات، مثل الجينز والفساتين والملابس الخارجية والكلاسيكية.



ويضم موقع Nuuly أيضا خيارًا للتسوق على حسب الفئات مثل " Professional Development

" للملابس الملائمة للمكتب و"Hit Refresh " لطلة نهاية الأسبوع.



وسيتلقى المشتركون حزمة شهريًا مع الست قطع التي يختارونها مع مجانية التوصيل ليومين، ويمكنهم ارتداء ملابس قدر ما يشاءون، ثم إما يشترونها أو يعيدونها بحلول تاريخ الاستحقاق الشهرى. ويمكن للعملاء تكرار العملية وانتظار وصول ست قطع أخرى.

