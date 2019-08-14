الدنمارك: اعتقال سويدي للاشتباه في تورطه بانفجار وكالة الضرائب

أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، اعتقال سويدي يبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في وقوفه وراء الانفجار الذي وقع خارج مكتب وكالة الضرائب بالعاصمة "كوبنهاجن" الأسبوع الماضي.



وقالت الشرطة حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق سويدي آخر يبلغ من العمر 23 عاما للاشتباه أيضا في وقوفه وراء الانفجار الذي أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.