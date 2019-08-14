ضبط 25 قطعة سلاح لدى شاب يدعو لقتل الموظفين الفيدراليين

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" أنه عثر على 25 قطعة سلاح ناري وحوالي 10 آلاف رصاصة في ولاية أوهايو شمال شرقي الولايات المتحدة، لدى شاب في الثامنة عشرة من العمر أوقف لأنه أطلق دعوات إلى قتل شرطيين.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشاب "جاستن أولسن" نشر على الموقع الإلكتروني "منتدى آي فاني" - الذي يضم نحو 4400 مشترك رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وكتب في واحدة من هذه الرسائل "أطلقوا النار على كل موظف فيدرالي".



وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه عند تفتيش منزل والد هذا الشاب في بوردمان شرقي ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه.



واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من "مزاح".



وكانت عمليتا إطلاق نار قد أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الثالث من أغسطس الجاري بولاية تكساس وتسعة قتلى في دايتون بأوهايو.