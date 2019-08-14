روحاني: إيران ودول المنطقة يمكنهم حماية الملاحة البحرية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الاربعاء، إن بلاده ودول الخليج يمكنها حماية أمن المنطقة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة للقوات الأجنبية.



وكرر روحاني رفضه طويل المدى للمهمة الأمنية البحرية الأمريكية في المنطقة، والذي يدعمها عدد من الدول الغربية وعلى رأسهمها بريطانيا، وذلك اثر التوترات المتصاعدة خلال الفترة الماضية، وفق ما أفاد به التليفزيون الايراني.



وكانت قد أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعد أن استولت إيران على سفينة ترفع علم بريطانيا هناك الشهر الماضي.