استقرار سعر الدولار بمستهل تعاملات رابع أيام عيد الأضحى

استقر سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.

16.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

