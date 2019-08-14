مقتل 13 مسلحا في غارات جوية بولاية قندهار جنوب أفغانستان

تم تأكيد مصرع إجمالي 13 مسلحا إثر استهداف طائرات مقاتلة مخبأ لطالبان في ناحية شاه واليكوت بولاية قندهار جنوبي أفغانستان يوم الثلاثاء، حسبما ذكر جمال باريكزاي المتحدث باسم شرطة الولاية اليوم الأربعاء.



وقال المسؤول إن طلعات جوية ضربت تجمعا لمقاتلي طالبان داخل مخابئهم في منطقة مانو بناحية شاه واليكوت مساء يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 13 متمردا مسلحا على الفور وإصابة آخر.



ولم يعلق مسلحو طالبان حتى الآن على هذا الموضوع.