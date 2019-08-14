إحباط تهريب مكملات غذائية قيمتها 250 ألف جنيه بمطار شرم الشيخ

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول، محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه.



وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك داخل المطار في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من أوكرانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من المكملات الغذائية، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 250 ألف جنيه.



واتخذ يوسف وصفي القائم بأعمال مدير عام جمارك المطار الإجراءات القانونية بشأن واقعة الضبط، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة العامة.