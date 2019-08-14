كليات ومعاهد المرحلة الثالثة بالإسكندرية

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة للثانوية العامة الأسبوع المقبل مع الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى، وترصد "الدستور" الكليات والمعاهد بالإسكندرية المتبقية بالمرحلة الثالثة.



وتتوافر أماكن شاغرة في بعض كليات جامعة الإسكندرية وهى، كلية حقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية، آداب انتساب موجه الإسكندرية، تربية رياضية بنات، تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.



وتوافر أماكن في العديد من المعاهد بالإسكندرية، المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية، الفني للفنادق الإسكندرية، العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير، العالي ترميم الآثار بأبي قير، معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة، العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير، العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية، العالي للدراسات الادبية كنج مريوط، معهد عالي خدمه إجتماعيه إسكندرية بمصروفات، شعبة مطاعم بالمعهد الفني للسياحة بالإسكندرية، الفني التجارى بالإسكندرية، معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط، العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث، العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.