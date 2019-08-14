الخطر المالي الأرجنتيني يرتفع لمستوى قياسي خلال عقد

تواجه الأرجنتين أزمة سوق مع وصول مؤشر الخطر الاقتصادي فيها لمستوى قياسي منذ 2009.



وعلى أساس قياسه عند 1732 نقطة أساسية من قبل مؤسسة (جي بي مورجان) المالية، يوم الاربعاء، أصبح الخطر الاقتصادي بالأرجنتين، ثاني أعلى مستوى بالعالم.



وهذا الرقم يعني أنه يجب أن توفر سندات الدين بالأرجنتين، معدلات فائدة بـ17 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، وهي حاليا نحو 1.68%.



وبعد نتائج الانتخابات التمهيدية (لمرشحي الرئاسة) بالأرجنتين يوم الأحد، انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز مارفل) بـ 48%، يوم الثلاثاء، وهو ثاني أكبر انخفاض بيوم واحد في أي سوق أسهم بالعالم، منذ 1950، وفقا لشبكة (بلومبورغ) الإخبارية.



وانخفضت قيمة البيسو الأرجنتيني أيضا إلى مستوى قياسي، حيث سجل 60 بيسو أمام الدولار الأمريكي الواحد.