ضبط 25 حالة تحرش خلال ثلاث أيام العيد بالإسكندرية

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط 25 حالة تحرش خلال العيد بينهم ضبط 9 حالات في ثالث أيام العيد، تعرض للإناث بالطريق العام، خلال عملية تأمين أماكن الاحتفالات والتجمعات وخاصة في الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش.



وكانت مديرية أمن الإسكندرية، وضعت خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط الجرائم المخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.



وتم رصد في اليوم الثالث من العيد، وجود قوات الأمن من الشرطة النسائية، أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، بغرض منع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات.



وكان اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، امر بتكثيف الحملات بجميع أنحاء المحافظة، بالمرور المستمرة على المنتزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.