إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بطريق "الزعفرانة ـ رأس غارب"

أصيب صباح اليوم الاربعاء، 4 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.



وتلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات المرفق يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الزعفرانة - غارب، بمنطقة الكيلو 30، على الفور تم نقل سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وأسفر عن الحادث إصابة 4 أشخاص، بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح متهتكة وكدمات وسحجات، وتم نقلهم الي مستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن الإصابات متوسطة، جاءت ما بين كسور وكدمات وسحجات وجارٍ إسعاف المصابين، وتحرر محضر بالواقعة.