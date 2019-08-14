العثور على جثة شاب داخل المقابر في البحيرة.. التحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثر أهالي قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، صباح اليوم الأربعاء، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل المقابر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "رمضان. ع. ع" 29 عامًا، وبإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة هو تعاطي المجني عليه المواد المخدرة بجرعة زائدة.



تم تحرير المحضر رقم 7419 سنة 2019 إدارى مركز دمنهور، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار مصطفى سعفان وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور سكرتارية يونس جلال وحمدى فهمى، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة مع عمل تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.