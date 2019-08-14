أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي

انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف يوم الأربعاء، بعدما عززت توقعات نمو ضعيف من ألمانيا والصين مخاوف بشأن تباطؤ عالمي وهو ما طغى على هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.



وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية.



وأرجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على بعض المنتجات الصينية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية إلى ما بعد سبتمبر مما يمنح أسواق الأسهم المضطربة على مستوى العالم فرصة لالتقاط الأنفاس.



لكن بيانات صناعية ضعيفة من الصين وانكماش الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، وهو الأكبر في أوروبا، في الربع الثاني من العام ينذر بأن تأثير الحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين لن ينتهي قريبا.



وفيما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع سهم شركة شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4.3 % بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 22 % بفعل تضخم الأجور وزيادة تكلفة المواد وسعر الصرف وتكاليف أعلى مرتقبة.