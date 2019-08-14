تأييد حكم تغريم رئيس شركة سمسرة 50 ألف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة 50 ألف جنيه، حيث رفضت الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة وأيدت الحكم بالغرامة، بتهمة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات بيع بالهامش مع أحد عملاء الشركة.



وطلبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 67،68،68 من قانون سوق المال، حيث أكد الشاكي في بلاغه أنه أودع مبلغ 25 ألف و905 جنيهات بالشركة المشكو في حقها، إلا أنه فوجئ بتعاملها على حسابه دون علمه ودون صدور أوامر مما أدى إلى وجود مديونية على حسابه، كما تضرر من تعامل الشركة على أسهم إحدى الشركات دون علمه.