غرامة 100 ألف جنيه لرئيس إدارة ومراقب حسابات لتلاعبهما بقوائم مالية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية بغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بسبب التلاعب في التقارير والقوائم المالية لإحدى الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وبالمخالفة لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأشار الحكم إلى أن المتهمين اثبتوا بصفتهم رئيس مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة عمدا في سجلات ودفاتر الشركة وقائع غير صحيحة بأن أثبتوا أن المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2015 مطابق لمركز الشركة المالي في 31 مارس 2015 على خلاف الحقيقة وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية وتحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية.



كما ورد بمذكرة الإجارة المركزية للإلزام ما يفيد اأنه بفحص القوائم المالية للشركة في ضوء نتائج أعمال مراقب الحسابات المكلف من الهيئة لإجراء فحص ميداني انتهى الى مخالفة الشركة لأحكام المادتين 63،69 من قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.