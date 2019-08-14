اجتماع لـ"دينية البرلمان" لشكر الجهات على حسن تنظيم الحج

تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اجتماع مع عدد من الجهات المعنية على رأسهم وزارة الأوقاف، لتوجيه الشكر لهم على حسن تنظيم موسم الحج هذا العام، ومدى ىمان الحجاج المصريين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



من جانبه أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الحكومة ممثلة فى الوزارات والهيئات المعنيه بالحج نجحت فى خطتها من أجل الوصول لموسم حج متميز.



ولفت إلى أن موسم الحج حتى الآن جاء بشكل آمن ومتميز والذى تكلل بجهود الوزارات المعنيه بالحج وفق توجيهات السياسه المصريه،موضحا أن المملكة العربية السعودية أيضا، قيادة وحكومة وشعبا، نجحت فى الخروج بتنظيم جيد للموسم، مؤكدا أن هناك تطويرا وتحديثا شاملا لكل الأماكن المتعلقة باداء مناسك الحج، والتوسعات غير المسبوقة داخل الحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة.



وأوضح أن اللجنة سيكون لها اجتماع مع الجهات المعنيه بالحج بعد عودة الحجاج المصريين كاملين لتقديم الشكر على هذا الأداء المتميز، والتأكيد على مواصلة ذلك كل عام.