ضبط 1593 سائقًا يسيرون بسرعات جنونية
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:59 ص
شيماء حسينطباعة
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 1593 مخالفة - خلال 24 ساعة - التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.
وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 1593 مخالفة - خلال 24 ساعة - التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.
وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.