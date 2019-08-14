النيابة تصرح بدفن جثة مأمور الشروق

صرحت نيابة الشروق وبدر بدفن مأمور قسم شرطة الشروق في واقعة إصابته بطلق ناري خطأ أثناء تنظيف السلاح أدى إلى وفاته عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان.



وأكد مصدر أمني لـ"الدستور"، أنه أثناء قيام مأمور القسم بتنظيف سلاحه الميري خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ أودت بحياته في الحال، نافيًا ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية عن انتحاره.



وأكد المصدر، أنه جرى نقل جثمان إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.‎