بكين تدين "الأفعال شبه الإرهابية" ضد الصينيين في مطار هونج كونج

صعدت الصين الأربعاء لهجتها حيال المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونج كونج غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالا شبه إرهابية".



وقال تشو لوينج الناطق باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في الحكومة الصينية في بيان الأربعاء "ندين بأكبر درجات الحزم هذه الأفعال شبه الإرهابية".