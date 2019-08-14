تراجع الإنتاج الصناعي للصين لأدنى مستوى في 17 عاما

تراجع الإنتاج الصناعي الصيني لأدنى مستوى منذ 17 عاما مع تباطؤ الاقتصاد بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.



وسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 4.8 % على أساس سنوي في يوليو الماضي، ليصل إلى أقل مستوى منذ عام 2002، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6% بينما تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة عند 5.7 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.



وجاءت جميع النتائج أقل مما توقعه اقتصاديون استطلعت آراءهم بلومبرج.