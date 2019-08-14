الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد "ترامب" في قطاع الفحم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:23 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
ads
أعلن تحالف يضم 22 ولاية أميركية الأربعاء، أنه رفع دعوى قضائية لمنع حكومة الرئيس دونالد ترامب من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.

ومنذ انتخابه في 2016، سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرت في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

وبين هذه التشريعات "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.

ولم يدخل النص المعروض على القضاء حيز التنفيذ وقرر ترامب عند توليه السلطة أن يطبق بدلا منه تشريعا أقل صرامة هو خطة "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة".

وقال كزافييه بيسيرا النائب العام لكاليفورنيا الولاية الديموقراطية التي تقود المعركة القضائية ضد سياسة ترامب في مجال المناخ إن "هذه الحكومة قررت إلغاء +الخطة من أجل طاقة نظيفة+ وتبني بديل غير فعال لها".

وتقضي الخطة التي يريدها ترامب بأن تحدد كل ولاية أميركية معاييرها الخاصة لمحطات الفحم التي تعمل على أراضيها.

وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية وست مدن كبرى بينها نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو أمام محكمة فدرالية في واشنطن، على أن خطة ترامب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة الفدرالية للبيئة وتقلص فعليا صلاحيات هذه الهيئة.

ورأى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أن حكومة ترامب تعمل "للأمد القصير فقط". وأضاف "إنهم يهملون بالكامل الجيل المقبل، عار عليهم".

ويشيد ترامب باستمرار ب"الفحم النظيف الرائع" ويشكك بواقع ارتفاع حرارة الأرض أو دور الإنسان في ذلك، خلافا لما يؤكده العلماء.

ويواجه قطاع الفحم الأميركي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تخصص للأبحاث لتحسين مردوية المحطات الحرارية.

وتقول وزارة الطاقة إنه بوجود حلول أقل كلفة وأكثر نظافة، أصبح استهلاك الفحم في أدنى مستوى له منذ أربعين عاما، بينما يزداد عدد المناجم التي يتم إغلاقها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 10 ساعة

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ستوديو

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

صورة أحمد فلوكس مع "الفراري" تثير إعجاب الجمهور

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

فينوس تفاجئ بيرتنز حاملة اللقب فى سينسناتى

ديوكوفيتش يزيل الصدأ ليتقدم فى سينسناتى

بالفيديو.. لفتة إنسانية من صلاح خلال تدريبات ليفربول

الرئيس نيوز

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

إيران: بريطانيا ستفرج عن الناقلة المحتجزة.. و"جبل طارق" تنفي

السيسي يصدّق على تعديلات أحكام "قانون المحاماة"

هيئة الأرصاد تعلن: طقس "الأربعاء" بالدرجات

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

للطلاب.. كيف تسدد المصروفات الدراسية في 4 خطوات عبر البريد؟

5 تعليمات من "التعليم العالي" لطلاب الدبلومات قبل انطلاق التنسيق

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

التموين : غرفة العمليات بالوزارة تتابع الحالة التموينية حتي انتهاء اجازات عيد الاضحي

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

العثور على حفريات" بطريق "بحجم الانسان في نيوزيلندا

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

صفحتنا ع الفيس بوك